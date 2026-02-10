16-годишен от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фрактура на черепа и комоцио след побой

© Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) започва спешна проверка на Центъра за настаняване от семеен тип в Смолян след информация за живеещ в него младеж, пострадал при нападение.



Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите, според които 16-годишно момче, настанено в Центъра, е прието в болница с фрактура на черепа и комоцио в резултат на побой. Инцидентът е станал извън територията на социалната услуга.



АКСУ ще провери дали полаганата грижа и създадената организация за работа отговарят на изискванията за качество.



Сигналът е получен около 20 часа на 9 февруари в Районното управление в града. Подал го е дежурен възпитател.



Около 18:00 ч., неизвестни лица нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа, настанен в центъра. Момчето е с фрактура на черепа и комоцио.



По случая е образувано досъдебно производство.