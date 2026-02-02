ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|1 млн. стотинки никога няма да бъдат върнати в БНБ
Близо половината монети с номинал 1 стотинка, или около 900 милиона броя, ще останат у притежателите си и никога няма да бъдат предадени в централната банка, обясни Лингорски. Част от стотинките ще бъдат запазени за спомен, други ще паднат, ще се търкулнат и ще изчезнат без следа, трети ще се скрият в ъгълчето на джоб, на стар портфейл или на дъното на чанта.
Левовете и стотинките все още могат да бъдат похарчени - до 31 януари. След това еврото ще остане единствено средство за разплащане. Изостаналите български парични значи ще се обменят без такси във всички банки и в пощите (където няма банкови офиси) до 30 юни. След това ще могат да бъдат заменяни с евро само на касите на БНБ - дори след 5, 10 или повече години, пише "Сега".
По-голямата част от левовете и стотинките вече са изтеглени от обращение, сочат данните на Централната ни банка. Преобладават разплащанията в евро. Според Илия Лингорски до средата на годината 90% от старата българска валута вече ще е предадена в БНБ (в момента този процент е малко под 70 на сто).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1871
|предишна страница [ 1/312 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мултифондовият модел може да увеличи втората пенсия от 440 на над...
09:01 / 02.02.2026
Търговец: Клиентите до последно предпочитаха левовете като единиц...
08:46 / 02.02.2026
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото засн...
08:55 / 02.02.2026
Изтича валидността на хиляди винетки
07:54 / 02.02.2026
Над 1000 машини почистват пътищата в страната
07:41 / 02.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" е спокойна
07:41 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS