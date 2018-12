Велико! Легендарният Том Джоунс идва в Пловдив!

© Античен театър



Tom Jones е един от най-продуктивните артисти в света. Албумът от 1999г. Reload продава 5 млн. копия и е един от най-търсените в дискографията му. Той умело експериментира с различни музикални стилове. Въпреки че е известен с хитове като Sexbomb, Kiss, It’s Not Unusual, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again и If I Only Knew, в творчеството му преди всичко има изключителен рок и блус заряд. Певецът завладява хората по цялото земно кълбо със силата на гласа си и неповторимата си харизматичност.



В своя творчески път гениалният музикант е носител на много награди и признания. Концертът се осъществява с подкрепата на община Пловдив като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2019 година. Tom Jones е безспорен идол на няколко поколения. За него няма музикални граници, жанрове и епохи. Легендарният певец ще зарадва своите многобройни български фенове с уникален концерт в Античния театър в Пловдив на 24 юни 2019 година!



Билети:



Поради лимитирания капацитет на Античния театър в Пловдив, билетите за концерта на Tom Jones са само 3 000 броя и ще бъдат на цени от 80 до 170 лева. Билетите могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим. Продажбата стартира днес от 11:00 часа.