Македонската прогресив рок група Chromatic Point ще свири в Пловдив

© Македонската прогресив рок група Chromatic Point ще свири в пловдивския клуб "Полинеро Плейс" довечера по покана на сдружение Balkans – Ways to Friendship. Предгрупа ще е родната банда Ювиги, която стартира своя “From Black to Spring Tour" в подкрепа на новия си албум. Вратите отварят в 20:00, а купонът започва в 22:30. Билетите ще се продават на място срещу 8 лева, а първите 15 посетители ще получат безплатен диск с компилация от разностилови групи от актуалната алтернативна сцена на Балканите.



Пловдивският концерт ще е кулминaцията на мини-турнето, което македонците осъществяват заедно с Ювиги в България. Преди това, на 19 април те свирят в софийския клуб Live & Loud, а на 20-и сцена на българо-македонската музикална дружба ще е търновският Melon.



Chromatic Point са създадени през 2010 година в Скопие и до момента имат издадени три студийни албума, последният от които – "Изгрев“ – се появи в края на 2016-а. Стилът им би могъл да се определи като етно-прогресив метъл, съчетаващ в изцяло инструменталните си композиции разнообразни стилови похвати, с преобладаващ прогресив уклон, виртуозна свирня и добро познаване на балкански фолклор, вплетен умело и с усет към детайла в твърдия рок звук, тук-там изпръскана с блус, груув и щипка джаз. Аранжиментите на македонците залагат почти изцяло на стандартния за прог метъла инструментариум, но се срещат и експерименти с фолклорни инструменти като зурна, кавал, тъпан или женски фолклорни хорове. Почти всички членове на групата се занимават и с преподавателска дейност в сферата на музиката в различни училища и университети в Македония.



Balkans - Ways to Friendship е сдружение за популяризиране на съвременната балканска култура, създадено през лятото на 2016. В основата му са няколко близки приятели, които са си поставили за задача да насочат вниманието на родните почитатели на изкуството към съвременната балканска култура и ъндърграунд сцена, чрез организирането на различни музикални и други културни събития, като с тях да създадат предпоставки за сближаването и опознаването на балканските народи, с фокус върху младите поколения.



До сега по покана на сдружението у нас гостуваха сръбските формации NaissBlue, Popečitelji и Jayus Jazz, както и словенската джаз-рок група Divje Jezero, която в края на ноември заби на пловдивската Пост-културна сцена под "Петното".