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|Ó÷åí îò ÁÀÍ èçóìè: Ñðåä íàñ áðîäÿò ìåæäó 60 è 80 òèïà èçâúíçåìíè
"Äîíåñå ñíèìêè íà åäíà ìóìèÿ, êîÿòî å â ìóçåé“, ðàçêàçà Ôèëèïîâ. Òÿ áèëà âèñîêà îêîëî 60 ñì, à àíàëèçúò íà ÄÍÊ-òî ïîêàçàë, ÷å òî íå å ÷îâåøêî. Ñúùåñòâîòî íÿìàëî ëàêòè, áèëî ñ ïî-ìàëêî ðåáðà, à ãëàâàòà ìó áèëà ïðåêàëåíî ãîëÿìà.
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Ðåëèãèîçíîòî ñåìåéñòâî ñðåùó äâîéêàòà ôåòèøèñòè îò Ïëîâäèâ â "Ñìå...
10:34 / 25.03.2018
Òèéíåéäæúðêà ñå îìúæè çà 46-ãîäèøåí áåççúá ÷è÷êà, ðîäè ìó äåöà, í...
17:42 / 21.03.2018
Ñìà÷êàõà â àâòîìîðãà "Ôåðàðè" çà 200 000 ëèðè çàðàäè íåèçðÿäíè äî...
09:25 / 21.03.2018
Íÿêîëêî êðàñèâè èìåíà ÷åðïÿò äíåñ
10:11 / 17.03.2018
Áëèçíà÷êèòå íà ìèëèîíåð ïðîäàâàò ëèìîíàäà, çà äà ðàçáåðàò, ÷å ïàð...
15:24 / 14.03.2018
Ïðåç 2018 ã. çàïî÷âà íîâà ñâåòîâíà âîéíà, êîÿòî ùå ïðîäúëæè 27 ãî...
12:11 / 11.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñòîëè÷åí âåñòíèê: Ñëàâè Òðèôîíîâ ñëèçà îò ìàëêèÿ åêðàí çàâèíàãè!
21:07 / 24.03.2018
Ìîùíà ÷óæäà êîìïàíèÿ îòâàðÿ ñòîòèöè íîâè ðàáîòíè ìåñòà â Ïëîâäèâ
09:22 / 23.03.2018
Ñóçàíèòà: Ïðàâÿ ñåêñ, çàáðàíèõà ìè äþíåðèòå, íÿìàì âðåìå çà ÷åòåíå
10:42 / 24.03.2018
Õîäåíå ïî ìúêèòå çà ïëîâäèâ÷àíèí ñëåä îíëàéí ïîêóïêà
13:54 / 24.03.2018
Èëèàíà Ðàåâà èçðèãíà ñðåùó êðàñèâà ïëîâäèâñêà äåïóòàòêà: Çàñðàìåòå ñå!
13:58 / 23.03.2018
Øîôüîðêà ñ ïàëàâè ðú÷è÷êè èçóìè âñè÷êè íà îæèâåíî ïëîâäèâñêî êðúñòîâèùå!
17:11 / 23.03.2018
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