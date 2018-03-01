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Ó÷åí îò ÁÀÍ èçóìè: Ñðåä íàñ áðîäÿò ìåæäó 60 è 80 òèïà èçâúíçåìíè
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:32 / 25.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íà çåìÿòà ñðåä íàñ áðîäÿò ìåæäó 60 è 80 òèïà èçâúíçåìíè ñúùåñòâà, çàÿâè ïðåä "Òåëåãðàô“ ïðîô. Ëú÷åçàð Ôèëèïîâ îò ÁÀÍ, ïîçîâàâàéêè ñå íà ñâåäåíèÿ íà î÷åâèäöè. Íÿêîè îò ñúùåñòâàòà ñà ìàëêè, äðóãè ãîëåìè – ñ ðúñò îêîëî 2 ìåòðà è ïîëîâèíà. Òîâà îáÿñíÿâà è ãîëÿìîòî ðàçíîîáðàçèå íà ÍËÎ, ñìÿòà ïðîô. Ôèëèïîâ. Ñïîðåä íåãî å âúçìîæíî äà ñå êðèÿò âúâ âîäàòà è äà èìàò áàçè íà äúíîòî íà îêåàíà. Ôèëèïîâ ïîä÷åðòà, ÷å íå å âèæäàë ÍËÎ, íî âÿðâà â òÿõ. Ïðåäè âðåìå òîé èìàë ñðåùà ñúñ ñâîé êîëåãè â Ìåêñèêî.

"Äîíåñå ñíèìêè íà åäíà ìóìèÿ, êîÿòî å â ìóçåé“, ðàçêàçà Ôèëèïîâ. Òÿ áèëà âèñîêà îêîëî 60 ñì, à àíàëèçúò íà ÄÍÊ-òî ïîêàçàë, ÷å òî íå å ÷îâåøêî. Ñúùåñòâîòî íÿìàëî ëàêòè, áèëî ñ ïî-ìàëêî ðåáðà, à ãëàâàòà ìó áèëà ïðåêàëåíî ãîëÿìà. 







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