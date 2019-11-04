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Капитанът на Локо най-после национал, Неделев също повикан
Автор: Стойчо Генов 15:46 / 04.11.2019Коментари (0)317
© Plovdiv24.bg
Селекционерът на България Георги Дерменджиев определи финалния списък от футболисти, на които ще разчита в предстоящите двубои с Парагвай и с Чехия. Към вече обявените осем играчи, състезаващи се зад граница, треньорският щаб добави 16 представители на родната Първа лига.

Прави впечатление, че капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев най-после получи повиквателна, след като предишният селекционер Красимир Балъков упорито не го включваше в списъка. Сега върнат обратно в националния тим е и звездата на Ботев (Пд) Тодор Неделев, който е в състава заедно със съотборника си Кристиан Димитров. Изненада буди изборът на Георги Дерменджиев за вратарите, тъй като отново доверие е получил Николай Михайлов, въпреки че е дълбока резерва в Левски. В състава е и бившият страж на Ботев (Пд) Георги Георгиев, който сега пази за Славия.

Ето го и пълния списък:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Георги Георгиев (Славия);

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Божидар Чорбаджийски (ФКСБ), Антон Недялков (Лудогорец), Георги Терзиев (Лудогорец), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Иван Горанов (Левски), Виктор Попов (Черно море);

Полузащитници и нападатели: Ивелин Попов (Ростов), Кирил Десподов (Щурм), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Божидар Краев (Жил Висенте), Симеон Славчев (Карабах), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Александър Цветков (Берое), Галин Иванов (Славия), Марселиньо (Лудогорец), Вандерсон (Лудогорец), Тодор Неделев (Ботев Пд), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Исмаил Иса (Черно море).

Националите се събират на лагер в Национална футболна база "Бояна" в понеделник, 11 ноември, като медийните активности на селекционера и футболистите ще бъдат оповестени допълнително.
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