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|Съдия от Хасково свири мача на сезона за Спартак
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 31 кръг в Югоизточната трета лига.
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В него Спартак може да направи решителната стъпка към промоция във Втора лига. "Гладиаторите" гостуват на Несебър, а успех ще отвори широко вратите към титлата.
Ето и всички назначения:
20.04./Събота/2024г. – 17:00ч.
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Левски“ (Карлово)
ГС: Владимир Вълков - Пловдив
АС: Месут Ахмедов - Пловдив
АС: Цветко Гогов - Пловдив
4-ти съдия: Атанас Господинов - Ямбол
Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
АС: Владимир Григоров - Ямбол
4-ти съдия: Костадин Керацов – Стара Загора
Делегат: Николай Костадинов – Ямбол
ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Денислав Сталев – Пловдив
АС: Антоан Миленов - Пловдив
АС: Валери Вълков - Сливен
4-ти съдия: Валентин Железов - Бургас
Делегат: Николай Бъчваров – Сливен
ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Сливен “ (Сливен)
ГС: Петър Аспарухов - Бургас
АС: Ганчо Джевелеков - Бургас
АС: Георги Ненчев - Бургас
4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Адриян Сюрджиев - Смолян
АС: Атанас Пилатов - Пловдив
АС: Атанас Атанасов - Пловдив
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Илко Томов – Пловдив
ФК “ Сокол“ (Марково) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)
ГС: Владимир Недялков - Пловдив
АС: Иван Чобанов - Пловдив
АС: Владимир Лазаров - Пловдив
4-ти съдия: Станислав Станчев - Пловдив
Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив
ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС: Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Юсуф Караали - Кърджали
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас
Делегат: Димчо Марков – Хасково
ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Лилия Думбалакова - Пловдив
АС: Стоян Петров - Пловдив
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Любомир Александров - Хасково
АС: Исмет Юсеин - Кърджали
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Милен Митев – Стара Загора
Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали
20.04./Събота/2024г. – 20:00ч.
ПФК " Ботев“ II (Пловдив) - ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Иван Копчев - Пловдив
АС: Крум Апостолов - Пловдив
4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив
Делегат: Румен Държиков – Пловдив
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