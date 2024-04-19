Съдия от Хасково свири мача на сезона за Спартак

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 31 кръг в Югоизточната трета лига.



В него Спартак може да направи решителната стъпка към промоция във Втора лига. "Гладиаторите" гостуват на Несебър, а успех ще отвори широко вратите към титлата.



Ето и всички назначения:



20.04./Събота/2024г. – 17:00ч.



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Левски“ (Карлово)



ГС: Владимир Вълков - Пловдив



АС: Месут Ахмедов - Пловдив



АС: Цветко Гогов - Пловдив



4-ти съдия: Атанас Господинов - Ямбол



Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Стоян Зафиров - Ямбол



АС: Владимир Григоров - Ямбол



4-ти съдия: Костадин Керацов – Стара Загора



Делегат: Николай Костадинов – Ямбол



ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Денислав Сталев – Пловдив



АС: Антоан Миленов - Пловдив



АС: Валери Вълков - Сливен



4-ти съдия: Валентин Железов - Бургас



Делегат: Николай Бъчваров – Сливен



ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Сливен “ (Сливен)



ГС: Петър Аспарухов - Бургас



АС: Ганчо Джевелеков - Бургас



АС: Георги Ненчев - Бургас



4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив



Делегат: Николай Христов – Бургас



ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Адриян Сюрджиев - Смолян



АС: Атанас Пилатов - Пловдив



АС: Атанас Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Илко Томов – Пловдив



ФК “ Сокол“ (Марково) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)



ГС: Владимир Недялков - Пловдив



АС: Иван Чобанов - Пловдив



АС: Владимир Лазаров - Пловдив



4-ти съдия: Станислав Станчев - Пловдив



Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив



ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС: Владимир Хубенов - Кърджали



АС: Юсуф Караали - Кърджали



4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас



Делегат: Димчо Марков – Хасково



ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



АС: Стоян Петров - Пловдив



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Камена Георгиева – Пловдив



ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Любомир Александров - Хасково



АС: Исмет Юсеин - Кърджали



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Милен Митев – Стара Загора



Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали



20.04./Събота/2024г. – 20:00ч.



ПФК " Ботев“ II (Пловдив) - ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС: Иван Копчев - Пловдив



АС: Крум Апостолов - Пловдив



4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив



Делегат: Румен Държиков – Пловдив