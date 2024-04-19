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Съдия от Хасково свири мача на сезона за Спартак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:48Коментари (0)267
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 31 кръг в Югоизточната трета лига.

В него Спартак може да направи решителната стъпка към промоция във Втора лига. "Гладиаторите" гостуват на Несебър, а успех ще отвори широко вратите към титлата.

Ето и всички назначения:

20.04./Събота/2024г. – 17:00ч.

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Левски“ (Карлово)

ГС: Владимир Вълков - Пловдив

АС: Месут Ахмедов - Пловдив

АС: Цветко Гогов - Пловдив

4-ти съдия: Атанас Господинов - Ямбол

Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

АС: Владимир Григоров - Ямбол

4-ти съдия: Костадин Керацов – Стара Загора

Делегат: Николай Костадинов – Ямбол

ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Денислав Сталев – Пловдив

АС: Антоан Миленов - Пловдив

АС: Валери Вълков - Сливен

4-ти съдия: Валентин Железов - Бургас

Делегат: Николай Бъчваров – Сливен

ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Сливен “ (Сливен)

ГС: Петър Аспарухов - Бургас

АС: Ганчо Джевелеков - Бургас

АС: Георги Ненчев - Бургас

4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Адриян Сюрджиев - Смолян

АС: Атанас Пилатов - Пловдив

АС: Атанас Атанасов - Пловдив

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Илко Томов – Пловдив

ФК “ Сокол“ (Марково) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)

ГС: Владимир Недялков - Пловдив

АС: Иван Чобанов - Пловдив

АС: Владимир Лазаров - Пловдив

4-ти съдия: Станислав Станчев - Пловдив

Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив

ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС: Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Юсуф Караали - Кърджали

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас

Делегат: Димчо Марков – Хасково

ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Лилия Думбалакова - Пловдив

АС: Стоян Петров - Пловдив

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Камена Георгиева – Пловдив

ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Любомир Александров - Хасково

АС: Исмет Юсеин - Кърджали

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Милен Митев – Стара Загора

Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали

20.04./Събота/2024г. – 20:00ч.

ПФК " Ботев“  II (Пловдив) - ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Иван Копчев - Пловдив

АС: Крум Апостолов - Пловдив

4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив

Делегат: Румен Държиков – Пловдив
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