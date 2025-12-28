ИЗПРАТИ НОВИНА
Зимна приказка в Родопите
Автор: Силвия Станева 16:42Коментари (0)47
© Фейсбук
Забърдо се превръща в истинска зимнa приказка под снежната пелерина - селото в Родопите предлага приказна белота, тишина и автентичност, далеч от градския шум, където всеки ъгъл разказва история, а родопският дух те обгръща в спокойствие и красота, превръщайки зимата в незабравимо преживяване, изпълнено с чист въздух и кристално чист сняг. 

Това е място, където времето сякаш е спряло, можеш да усетиш истинския дух на Родопите, а белотата на пейзажа и спокойствието на планината са идеални за бягство от ежедневието.


