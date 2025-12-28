ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Зимна приказка в Родопите
Това е място, където времето сякаш е спряло, можеш да усетиш истинския дух на Родопите, а белотата на пейзажа и спокойствието на планината са идеални за бягство от ежедневието.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 193
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Днес откриват ски зоната в Пампорово
08:36 / 28.12.2025
Карлово помни своите герои от Кербала!
14:06 / 27.12.2025
Богати трапези в центъра на Брезово
14:48 / 26.12.2025
Шапки долу пред тези младежи
19:45 / 24.12.2025
Младежи катастрофираха в Карлово, колата е по таван
17:24 / 24.12.2025
Коледно чудо в община Асеновград
14:25 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS