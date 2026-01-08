ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Зимата нахлу рязко на "Хижа Здравец"
Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части дъждът ще преминава в сняг.
Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 247
|предишна страница [ 1/42 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Десетки се хвърлиха за спасяване на Богоявленския кръст в реките ...
20:58 / 06.01.2026
Млад военнослужещ в Пловдив спаси кръста в Асеновград, взе 100 ев...
15:13 / 06.01.2026
Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
08:41 / 06.01.2026
Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
10:23 / 05.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкур...
21:00 / 03.01.2026
Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и куч...
10:15 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS