© виж галерията Сняг вали в района на "Хижа Здравец" и "Копривките". Температурата на въздуха там в момента е 0.6 градуса. Над планините ще бъде облачно и ветровито.



Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части дъждът ще преминава в сняг.



Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.