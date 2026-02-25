Жители на село до Пловдив: Влизаме вкъщи с колата, невъзможно е да се ходи пеша

© Жители на пловдивското село Войводиново излязоха на протест заради изключително лошото състояние на улиците и тротоарите. Те вече са подали колективна жалба до кметството и до община Марица с настояване за спешни мерки, за да се избегнат инциденти. Сигнали са подадени и до омбудсмана на Република България и до Министерството на регионалното развитие.



На една от най-засегнатите улици асфалт практически липсва, а след последния дъжд се наложило улицата да бъде отводнявана. Хората дори са събирали средства за чакалиране, тъй като преминаването по улиците е почти невъзможно.



Росица Бакова, жител на селото, коментира:



"Придвижване тук е с много голяма трудност. Дори джиповете вече не помагат. Извозваме децата до училище с автомобили, защото улиците ни не са обезопасени. Липсват тротоари, на много места всичко е залято с вода. Влизаме вкъщи с колата, за да можем да се приберем, защото не е възможно да се ходи пеша."



Жителите предупреждават, че ако жалбата, подписана от 287 души, остане без отговор, ще предприемат нови действия.



Недялка Димитрова добави:



"Пуснахме сигнали до омбудсмана и до Министерството на регионалното развитие, защото предишните ни жалби бяха игнорирани. Улицата, на която живеем, е непроходима. Моята майка на 70 години не може да излезе за хляб или до джипито. Майки с колички и хора в неравностойно положение също са блокирани. Комшиите са сложили чували с пясък, защото няма къде да се стъпи."



Кметът на Войводиново, Атанас Христозов, обясни пред БНТ, че асфалтирането на улиците не е възможно, докато те не бъдат отводнени и свързани към канализация.



"Трябва улиците да бъдат отводнени. Кога ще бъдат асфалтирани? Инженерите казаха, че това може да стане след приемането на бюджета. Приема ли се бюджетът, улиците ще бъдат оправени," заяви Христозов.



Жителите на Войводиново настояват за бързи действия, за да се предотвратят инциденти и да се осигури нормално придвижване в селото.