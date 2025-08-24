ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жители на пловдивско село: Търпението ни се изчерпа, искаме спешни мерки
"Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки“, заявиха протестиращите.
Общинския съветник от "Демократична България“ и член на Националния съвет на "Да, България“ доктор Борислав Матеев, който днес присъства на протеста заяви, че исканията на жителите на селото са справедливи.
Доктор Матеев пое ангажимент чрез депутатите на "Да, България“ да се съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева, кмета на Община "Родопи“ Павел Михайлов.
"Тук не става въпрос просто за безводие! Касае се за лошо управление, остаряла инфраструктура и липса на координаци
Жителите на Ситово са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести
