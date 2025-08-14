ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Жена пострада след верижна катастрофа до Пловдив
При проверката е изяснено, че поради неспазена дистанция товарен автомобил "Рено“ с 22-годишен водач, ударил отзад лек автомобил "БМВ“, който, от своя страна, блъснал "Опел“, а той – "Ауди“.
След медицински преглед, за домашно лечение е освободена 64-годишна пътничка от "БМВ“-то. Алкохолните проби на четиримата шофьори са отрицателни, произшествието е отработено по административен ред.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт
21:09 / 12.08.2025
Липсваща фактура за 300 000 лв. в Перущица, НАП започва проверка
19:14 / 12.08.2025
Куриерска фирма достави много наркотици на турчин в Първомай
15:19 / 12.08.2025
Очевидец твърди, че има загинал при ПТП-то край Бачково
17:37 / 10.08.2025
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
16:12 / 10.08.2025
Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести
09:05 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS