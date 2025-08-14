Жена пострада след верижна катастрофа до Пловдив

© Жена е с леки наранявания след верижна катастрофа край жп прелез до Ново село. На сигнала, получен към 18 ч. вчера, се отзовали служители от РУ-Стамболийски.



При проверката е изяснено, че поради неспазена дистанция товарен автомобил "Рено“ с 22-годишен водач, ударил отзад лек автомобил "БМВ“, който, от своя страна, блъснал "Опел“, а той – "Ауди“.



След медицински преглед, за домашно лечение е освободена 64-годишна пътничка от "БМВ“-то. Алкохолните проби на четиримата шофьори са отрицателни, произшествието е отработено по административен ред.



