ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Жена пострада след верижна катастрофа до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36Коментари (0)1094
©
Жена е с леки наранявания след верижна катастрофа край жп прелез до Ново село. На сигнала, получен към 18 ч. вчера, се отзовали служители от РУ-Стамболийски.

При проверката е изяснено, че поради неспазена дистанция товарен автомобил "Рено“ с 22-годишен водач, ударил отзад лек автомобил "БМВ“, който, от своя страна, блъснал "Опел“, а той – "Ауди“. 

След медицински преглед, за домашно лечение е освободена 64-годишна пътничка от "БМВ“-то. Алкохолните проби на четиримата шофьори са отрицателни, произшествието е отработено по административен ред.  








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт
21:09 / 12.08.2025
Липсваща фактура за 300 000 лв. в Перущица, НАП започва проверка
19:14 / 12.08.2025
Куриерска фирма достави много наркотици на турчин в Първомай
15:19 / 12.08.2025
Очевидец твърди, че има загинал при ПТП-то край Бачково
17:37 / 10.08.2025
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
16:12 / 10.08.2025
Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести
09:05 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
09:55 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Предаване "Цветовете на Пловдив"
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: