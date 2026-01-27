Затварят натоварен път към Пловдив

© Google Временна организация на движението и обществения транспорт във връзка с ремонтните дейности на републиканския път Пловдив – Брестник – Куклен



Временната организация на движението се въвежда за периода от сряда (28.01) до събота (31.01).



​1. Информация за леки и товарни автомобили



​Пътят ще бъде затворен в часовия диапазон от 09:30 до 15:30 ч., както следва:



​28.01 (сряда) и 29.01 (четвъртък): Затваря се отсечката от кръговото кръстовище (разклона за Белащица) до Винзавод – Брестник.



Всички МПС от Куклен към Пловдив и обратно трябва да използват Асеновградско шосе.



​30.01 (петък) и 31.01 (събота): Затваря се отсечката между гр. Куклен и с. Брестник.



Всички МПС, движещи се по направленията Куклен – Пловдив и Куклен – Брестник (и обратно), трябва да използват Асеновградско шосе.



​2. Промени в обществения транспорт



​Автобусите ще се движат по обходен маршрут през Асеновградско шосе САМО в посочените интервали. Фирмата- превозвач е информирана за промяната по време на временната организация при спазване на часовете в маршрутните разписания.



Поради използването на обходни маршрути са възможни забавяния в разписанието.