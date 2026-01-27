ИЗПРАТИ НОВИНА
Затварят натоварен път към Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14Коментари (0)1545
© Google
Временна организация на движението и обществения транспорт във връзка с ремонтните дейности на републиканския път Пловдив – Брестник – Куклен

Временната организация на движението се въвежда за периода от сряда (28.01) до събота (31.01).

​1. Информация за леки и товарни автомобили

​Пътят ще бъде затворен в часовия диапазон от 09:30 до 15:30 ч., както следва:

​28.01 (сряда) и 29.01 (четвъртък): Затваря се отсечката от кръговото кръстовище (разклона за Белащица) до Винзавод – Брестник.

Всички МПС от Куклен към Пловдив и обратно трябва да използват Асеновградско шосе.

​30.01 (петък) и 31.01 (събота): Затваря се отсечката между гр. Куклен и с. Брестник.

Всички МПС, движещи се по направленията Куклен – Пловдив и Куклен – Брестник (и обратно), трябва да използват Асеновградско шосе.

​2. Промени в обществения транспорт

​Автобусите ще се движат по обходен маршрут през Асеновградско шосе САМО в посочените интервали. Фирмата- превозвач е информирана за промяната по време на временната организация при спазване на часовете в маршрутните разписания.

Поради използването на обходни маршрути са възможни забавяния в разписанието.







