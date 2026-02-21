Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско

© Facebook Затворена за движение е пътната отсечката град Съединение, село Правище до село Любен заради проливните дъждове днес на територията на Пловдив и областта, научи Plovdiv24.bg.



Ето какво информират от Община Съединение на своята фейсбук страница:



"Уважаеми съграждани, поради проливните дъждове движението по пътната отсечката град Съединение, село Правище до село Любен ще бъде временно ограничено и в двете посоки поради наводнени участъци.



В тази връзка молим водачите да използват алтернативни маршрути."