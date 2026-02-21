ИЗПРАТИ НОВИНА
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Автор: Вили Ташева 17:59Коментари (0)2889
© Facebook
Затворена за движение е пътната отсечката град Съединение, село Правище до село Любен заради проливните дъждове днес на територията на Пловдив и областта, научи Plovdiv24.bg

Ето какво информират от Община Съединение на своята фейсбук страница: 

"Уважаеми съграждани, поради проливните дъждове движението по пътната отсечката град Съединение, село Правище до село Любен ще бъде временно ограничено и в двете посоки поради наводнени участъци.

В тази връзка молим водачите да използват алтернативни маршрути."


