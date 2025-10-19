ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва един от най-значимите инфраструктурни проекти в историята на град Стамболийски
Проектът включва подмяна на амортизираната водопроводна система, изградена през 50-те години, както и цялостно обновяване на уличната инфраструктура – нови настилки, тротоари и подобрено отвеждане на дъждовните води. Целта е да се повиши качеството на живот на жителите и да се създаде по-сигурна, удобна и привлекателна градска среда.
"Това е дългоочаквана и изключително важна инвестиция за Стамболийски,“ заяви кметът Петър Неделев.
"С този проект решаваме едни от най-сериозните проблеми по водопровода и инфраструктурата в града – честите аварии и лошото състояние на улиците. Ще изградим модерна, надеждна и устойчива инфраструктура, която ще служи на хората десетилетия напред. Това е инвестиция не само в пътища и тръби, а в бъдещето и комфорта на нашите съграждани.“
Дейностите ще се извършват поетапно, за да се осигури нормален достъп за гражданите по време на строителството. От общинска администрация предупреждават, че ще има временни неудобства, но резултатът ще си струва – след приключването град Стамболийски ще бъде по-красив и подреден.
Проектът е част от по-широка визия за устойчиво развитие и модернизация на инфраструктурата в цялата община. "Нашата цел е всяко населено място в общината да има съвременна и качествена инфраструктура. Инвестираме целенасочено в подобряване на улиците, водопроводите и обществените пространства, защото вярвам, че добрата среда е ключът към задържането на младите хора и привличането на нови инвестиции,“ посочва кметът.
Финансирането е осигурено по споразумение, подписано между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Стамболийски, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., съгласно Приложение №3.
