|Започна реконструкцията на "Козановско шосе" в Асеновград
Той сподели радостта си от факта, че още един обект на територията на общината ще бъде реализиран, с цел подобряване на инфраструктурата в района. Срокът за изпълнение – за двата етапа на работа – е 188 календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка.
Изпълнението включва изработка на конструкция на пътя, полагане на асфалт от два пласта, демонтиране на старите и монтиране на нови бордюри и тротоарни настилки. Сред елементите, които ще бъдат направени, съгласно договора, са също и градински бордюри, паважни настилки, хоризонтална маркировка, както и монтаж на пътни знаци.
Проектът предвижда полагане на електрически кабели и монтаж на стълбове за осветление с осветителни тела. Планирано е и засаждане на близо 250 широколистни дървета в района на обекта.
