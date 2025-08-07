ИЗПРАТИ НОВИНА
Задържаха подпалвача от Асеновград
Около 14.20 ч. вчера в  дежурната част на РУ Асеновград е получен сигнал за мъж, който пали огън на нерегламентирано сметището около гробищния парк. Незабавно на място са изпратени екип на полиция и пожарна, като огънят е бил потушен предварително, няма пострадали хора. 

Пред служителите на реда 46-годишният криминално проявен и осъждан асеновградчанин признал, че се опитал да запали медни проводници. С полицейска заповед той е задържан за срок от 24 часа. Образувана е предварителна проверка по чл. 331 ал.1, вр. с  чл.330 ал. 1 от НК. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура Пловдив.

Случат е повод, да  припомним, че 90% от пожарите са заради човешка дейност. Пожарникарите призовават хората да ограничат използването на открит огън (барбекю, зимнина, почистване), тъй като високите температури и силният вятър допринасят пожарите да се разпространят изключително бързо.







