|Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
От ВиК - Асеновград информират, че към този момента работата по отстраняването на последната авария - на ул. "Орфей" №3 - в града е към приключване.
От дружеството съобщават, че на този етап всички аварии са отстранени и се надяват да не възникват нови такива, с които да се спира водата в града.
