Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград

© Фейсбук Поетапно започва възобновяването на водоподаването по водопреносната мрежа на Асеновград, научи Plovdiv24.bg. Очаква се това да започне около 16:30 часа, днес.



От ВиК - Асеновград информират, че към този момента работата по отстраняването на последната авария - на ул. "Орфей" №3 - в града е към приключване.



От дружеството съобщават, че на този етап всички аварии са отстранени и се надяват да не възникват нови такива, с които да се спира водата в града.