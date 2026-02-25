ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Възстановяват най-старото килийно училище в Родопската яка
Дарителската кампания бе обявена на 14 февруари, по време на Традиционния месопустен карнавал в Дедово. Първите дарения вече са събрани – от продажбата на фотоси от изложбата "Маски и краски от Карнавали’25“ и на магнитчета с мини кукерски маски. Кутиите за дарения са поставени в Клуба на пенсионера и в параклис "Свети Дух“.
Историята на просветата в Дедево започва още през 1838 г., когато е осветена църквата "Свети Атанасий“. Тогава Аргир Димов Постоловски довел в селото препоръчания му от Пловдив църковен певец даскал Христо Попов – Самоковеца, който започнал да обучава около 20 момчета не само от Дедево, но и от околните села. Първоначално занятията се провеждали в плевнята на Аргир Димов, а по-късно – в къщата на дядо Божил.
През 1844 г. жителите на Дедево построили първата сграда на килийното училище – едноетажна, с една стая. Финансирането и строителството били колективна инициатива: първенците на селото събрали средства, а останалите помагали с труд, камъни, дървен материал и добитък. Училището било разположено на най-духовното място в селото – в двора на църквата "Свети Атанасий“.
Пет години по-късно, първият ученик на покойния даскал Ристю Самоковеца – Димо Аргиров – поел просветителската щафета. Даскал Димо създал първите учебни материали, включително дъски с букви и сандъчета с пясък за писане. Учениците изучавали наустница и псалтир, а по-късно, след обучение в Пловдив, Даскал Димо въвел изучаването на земеописание, световна история, смятане и граматика, като преподавал на български език вместо на църковнославянски.
През 1908 г. взаимното училище се преместило в нова сграда с две просторни стаи, където вече се обучавали не само момчета, но и момичета и по-възрастни жители на Дедево.
Със своята дарителска кампания, читалище "Даскал Димо 2022“ се стреми да съхрани тази ценна история и да вдъхне нов живот на килийното училище като културен и образователен център за селото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Маршрутка се запали в Асеновград
15:18 / 25.02.2026
Част от Асеновргад е под вода
12:34 / 25.02.2026
Жители на село до Пловдив: Влизаме вкъщи с колата, невъзможно е д...
11:32 / 25.02.2026
Почина жената, получила изгаряния при пожар, близките й смятат, ч...
09:37 / 25.02.2026
Необичайна находка край Пловдив: Два екземпляра от застрашен вид ...
09:11 / 25.02.2026
Арести в Пловдивска област
17:26 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS