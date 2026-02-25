ИЗПРАТИ НОВИНА
Възстановяват най-старото килийно училище в Родопската яка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:53
©
Читалище "Даскал Димо 2022“ в Дедово стартира дарителска акция за възстановяване на историческото килийно училище в селото – първото в Родопската яка. Инициативата цели изграждането на действащ макет на училището от 1844 г. – едноетажна сграда с една стая, на оригиналното му място в двора на църквата "Свети Атанасий“. В ново време макетът ще се превърне в своеобразен музей на писмото и четмото в селото, съхранявайки просветителската история отпреди 182 години.

Дарителската кампания бе обявена на 14 февруари, по време на Традиционния месопустен карнавал в Дедово. Първите дарения вече са събрани – от продажбата на фотоси от изложбата "Маски и краски от Карнавали’25“ и на магнитчета с мини кукерски маски. Кутиите за дарения са поставени в Клуба на пенсионера и в параклис "Свети Дух“.

Историята на просветата в Дедево започва още през 1838 г., когато е осветена църквата "Свети Атанасий“. Тогава Аргир Димов Постоловски довел в селото препоръчания му от Пловдив църковен певец даскал Христо Попов – Самоковеца, който започнал да обучава около 20 момчета не само от Дедево, но и от околните села. Първоначално занятията се провеждали в плевнята на Аргир Димов, а по-късно – в къщата на дядо Божил.

През 1844 г. жителите на Дедево построили първата сграда на килийното училище – едноетажна, с една стая. Финансирането и строителството били колективна инициатива: първенците на селото събрали средства, а останалите помагали с труд, камъни, дървен материал и добитък. Училището било разположено на най-духовното място в селото – в двора на църквата "Свети Атанасий“.

Пет години по-късно, първият ученик на покойния даскал Ристю Самоковеца – Димо Аргиров – поел просветителската щафета. Даскал Димо създал първите учебни материали, включително дъски с букви и сандъчета с пясък за писане. Учениците изучавали наустница и псалтир, а по-късно, след обучение в Пловдив, Даскал Димо въвел изучаването на земеописание, световна история, смятане и граматика, като преподавал на български език вместо на църковнославянски.

През 1908 г. взаимното училище се преместило в нова сграда с две просторни стаи, където вече се обучавали не само момчета, но и момичета и по-възрастни жители на Дедево.

Със своята дарителска кампания, читалище "Даскал Димо 2022“ се стреми да съхрани тази ценна история и да вдъхне нов живот на килийното училище като културен и образователен център за селото.







