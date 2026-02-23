Възрастна жена загина при пътно произшествие днес в село Стряма

© Възрастна жена е загинала при пътно произшествие днес в село Стряма. По предварителни данни около 10 ч. извършващ маневра на заден ход товарен автомобил ударил 80-годишна пешеходка, чиято смърт е констатирана от пристигналия лекарски екип.



Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Разследването по досъдебното производство продължават служители от РУ-Раковски.



