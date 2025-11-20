ИЗПРАТИ НОВИНА
Втори ЧСИ дава консервна фабрика до Пловдив за продан
19:33
©
виж галерията
Втори частен съдебен изпълнител дава на продажба чрез публична продан завод за консерви. Това става ясно от Регистъра на Камарата, информира Plovdiv24.bg. Производствената база се намира на в село Калековец. След като преди време това направи ЧСИ Людмила Мурджанова за сумата от 1 398 000 лева за два имота, Сега продажбата е обявена от ЧСИ Тодор Луков за сумата от 1 450 000 лева заедно с оборудването. Площта на терените е 3700 кв. м. Те са собственост на фирма “Мутафчиев" 57 - длъжник по изпълнително дело.

Бившата фабриката е с  азположен цех за производство на плодови и зеленчукови консерви. В нея се намират, четири съблекални, две помещения "душ“, предверие за съблекалня и за стая за почивка, предверие тоалетна, тоалетна, стая за почивка, хладилна камера, склад суровини, коридор, умивалня бидони, работно помещение, помещение за обработка на вода, подготовка амбалаж, склад опаковки, склад готова продукция, експедиция със санитарен възел, пласмент, канцелария.

Освен склад за амбалаж има построени и още три едноетажни сгради с различна площ и предназначение.

В единия имот има построена селскостопанска сграда на един етаж.

Имотите могат да бъдат огледани на място, а задатъкът е 10% от началната цена на недвижимия имот. Желаещите да участват в търга могат да подават оферти в рамките на един месец - от 8 ноември до 8 декември, а обявяването на новия собственик е на 9 декември.

Заради няколко неизплатени договорни ипотеки към Търговска банка има наложени възбрани и тежести, с което бъдещите купувачи трябва да са наясно.







