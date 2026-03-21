17-годишният Димитър от Асеновград е изправен пред най-тежката битка в живота си – борбата с тумор на мозъка, който изисква спешна и скъпа операция. Семейството на момчето отправя отчаян апел за помощ, тъй като сумата от 21 000 евро е непосилна за тях, а крайният срок е критичен, информира Plovdiv24.bg.
Въпреки че туморът е диагностициран като доброкачествен, неговото местоположение го прави изключително опасен за здравето и живота на младежа. Лекарите са категорични, че интервенцията трябва да се осъществи възможно най-скоро.
Семейството разполага с по-малко от седмица, за да събере необходимите средства. Крайният срок за набиране на сумата е 27 март 2026 г.
Всеки, който има възможност и желае да даде шанс на Димитър да се върне в училище и при своите приятели, може да направи дарение по следната банкова сметка:
Титуляр: Светломира Димитрова Владимирова
IBAN: BG81 STSA 9300 0032 0366 65
Необходима сума: 21 000 евро
Нека заедно покажем, че пловдивчани и българите по света не остават безучастни пред съдбата на един младеж.
Времето изтича: Само 6 дни делят 17-годишния Димитър от шанса за живот
