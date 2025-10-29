Временно ще е затруднено движението по пътя Храбрино-Дедово-Равнища

© Google От утре ще започнат дейности по почистване на храсти и надвиснала растителност по пътя от село Храбрино в посока Дедово и местност "Равнища“.



Екипите ще работят всеки делничен ден от 8:00 часа до 17:00 часа. По време на дейностите по почистване пътят няма да бъде затворен, но движението ще бъде затруднено.



Шофьорите се призовават да предвидят повече време за пътуване, да спазват въведените ограничения и да следват пътните знаци.



От община "Родопи“ се извиняват за причиненото неудобство и благодарят за разбирането!