© виж галерията Поставени са табели, с които се забранява преминаването на електрически тротинетки през пешеходната зона в центъра на Асеновград. Всеки, който стане свидетел на нарушаване на забраната, може да сигнализира веднага на тел. 112, с цел предприемане на незабавни мерки.



Забранителните табели са монтирани на няколко места във връзка със зачестилите инциденти и с промените в "Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на град Асеновград“. Чл.12. от горепосочения нормативен акт гласи:



"Чл.12. (1) На територията на община Асеновград се забранява на водачите на индивидуално електрическо превозно средство (тротинетка):



1. да управляват превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;



2. да превозват други лица;



3. да се движат успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;



4. да управляват превозното средство, без да държат кормилото с ръка;



5. да се движат в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държат за него;



6. да превозват, теглят или тласкат предмети, които пречат на управлението на превозното средство, или създават опасност за другите участници в движението;



7. да използват мобилен телефон, по време на управлението на индивидуално електрическо превозно средство“.



Съгласно Наредбата, минималната допустима възраст на водача за управление на тротинетка е 16 г. – само по велосипедна инфраструктура, по пътища и улици, а за 14-годишните - само по велосипедни алеи. Всички непълнолетни, управляващи електрически превозни средства, задължително трябва да носят каски. В пешеходната зона на Асеновград, само в рамките на 2 месеца, настъпиха няколко инцидента с тротинетки, които са известни – блъснати и пострадали са малко дете, тийнейджърка, момче на 10 г. и възрастна жена. Допустимо е да има и такива, за които не е било сигнализирано. Отговорност за неспазване на разпоредбите носят родителите и настойниците на непълнолетните лица, управляващи тротинетки, и неспазването на забраната ще доведе до налагане на санкции от компетентните институции.