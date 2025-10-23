ЗАРЕЖДАНЕ...
|В най-големия град около Пловдив забраниха официално тротинетките в пешеходната зона
Забранителните табели са монтирани на няколко места във връзка със зачестилите инциденти и с промените в "Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на град Асеновград“. Чл.12. от горепосочения нормативен акт гласи:
"Чл.12. (1) На територията на община Асеновград се забранява на водачите на индивидуално електрическо превозно средство (тротинетка):
1. да управляват превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
2. да превозват други лица;
3. да се движат успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
4. да управляват превозното средство, без да държат кормилото с ръка;
5. да се движат в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държат за него;
6. да превозват, теглят или тласкат предмети, които пречат на управлението на превозното средство, или създават опасност за другите участници в движението;
7. да използват мобилен телефон, по време на управлението на индивидуално електрическо превозно средство“.
Съгласно Наредбата, минималната допустима възраст на водача за управление на тротинетка е 16 г. – само по велосипедна инфраструктура, по пътища и улици, а за 14-годишните - само по велосипедни алеи. Всички непълнолетни, управляващи електрически превозни средства, задължително трябва да носят каски. В пешеходната зона на Асеновград, само в рамките на 2 месеца, настъпиха няколко инцидента с тротинетки, които са известни – блъснати и пострадали са малко дете, тийнейджърка, момче на 10 г. и възрастна жена. Допустимо е да има и такива, за които не е било сигнализирано. Отговорност за неспазване на разпоредбите носят родителите и настойниците на непълнолетните лица, управляващи тротинетки, и неспазването на забраната ще доведе до налагане на санкции от компетентните институции.
