В Асеновград обсъждат използването на изкуствения интелект като помощ или заплаха

© Община Асеновград, Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ – Асеновград и Народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив организират "Кръгла маса“ на тема: "Изкуственият интелект: Помощ или заплаха“.



Събитието ще се проведе на 06.11.25 г. (четвъртък) от 13:30 ч. Мястото е Градската библиотека на Асеновград. Темата за изкуствения интелект напоследък е изключително актуална и "гореща“. Учените отдават това на бързото развитие на невронните мрежи, което от своя страна, стана възможно с появата на мощни компютри.



Научната общност може да обсъжда времето на появата на интелигентни машини, но в едно е единодушна: технологичният напредък несъмнено ще окаже влияние върху обществото, икономиката и човешките взаимоотношения в бъдеще. Вече се отправят призиви за разглеждане на етичните принципи на развитието на изкуствения интелект, като се гарантира, че той се развива в посока, безопасна за хората.



По време на дискусията ще бъдат разгледани следните въпроси:



• какво е изкуствен интелект;



• области на приложение на изкуствения интелект;



• предимства и недостатъци при използването на изкуствения интелект;



• потенциални заплахи от изкуствения интелект.



В "Кръглата маса“ могат да се включат хора от различни сфери и области, като вземат участие и изразят своето мнение в дискусията. Събитието е част от проекта "Градска библиотека "Паисий Хилендарски" - гр. Асеновград – пространство на технологии, четене, информация и общности в съвременния дигитален свят“, с договор №РД 11-06-822/19.12.24 г. по Програма "Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийната и информационна грамотност в обществените библиотеки“ - на Министерството на културата (МК).