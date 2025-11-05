ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
В Асеновград обсъждат използването на изкуствения интелект като помощ или заплаха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:00Коментари (0)93
©
Община Асеновград, Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ – Асеновград и Народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив организират "Кръгла маса“ на тема: "Изкуственият интелект: Помощ или заплаха“. 

Събитието ще се проведе на 06.11.25 г. (четвъртък) от 13:30 ч. Мястото е Градската библиотека на Асеновград. Темата за изкуствения интелект напоследък е изключително актуална и "гореща“. Учените отдават това на бързото развитие на невронните мрежи, което от своя страна, стана възможно с появата на мощни компютри. 

Научната общност може да обсъжда времето на появата на интелигентни машини, но в едно е единодушна: технологичният напредък несъмнено ще окаже влияние върху обществото, икономиката и човешките взаимоотношения в бъдеще. Вече се отправят призиви за разглеждане на етичните принципи на развитието на изкуствения интелект, като се гарантира, че той се развива в посока, безопасна за хората.

По време на дискусията ще бъдат разгледани следните въпроси:

• какво е изкуствен интелект;

• области на приложение на изкуствения интелект;

• предимства и недостатъци при използването на изкуствения интелект;

• потенциални заплахи от изкуствения интелект.

В "Кръглата маса“ могат да се включат хора от различни сфери и области, като вземат участие и изразят своето мнение в дискусията. Събитието е част от проекта "Градска библиотека "Паисий Хилендарски" - гр. Асеновград – пространство на технологии, четене, информация и общности в съвременния дигитален свят“, с договор №РД 11-06-822/19.12.24 г. по Програма "Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийната и информационна грамотност в обществените библиотеки“ - на Министерството на културата (МК).







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
16:07 / 05.11.2025
Огромен проблем в Асеновград
11:59 / 05.11.2025
Спряха водата в целия Асеновград
15:00 / 04.11.2025
Двама са арестувани в Пловдивско
22:56 / 03.11.2025
Кола блъсна електрическа триколка в пловдивско село, има ранени
08:37 / 03.11.2025
"Ти какво искаш бе, няма да я преместя": Нагла шофьорка вбеси хор...
15:54 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: