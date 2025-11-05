ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|В Асеновград обсъждат използването на изкуствения интелект като помощ или заплаха
Събитието ще се проведе на 06.11.25 г. (четвъртък) от 13:30 ч. Мястото е Градската библиотека на Асеновград. Темата за изкуствения интелект напоследък е изключително актуална и "гореща“. Учените отдават това на бързото развитие на невронните мрежи, което от своя страна, стана възможно с появата на мощни компютри.
Научната общност може да обсъжда времето на появата на интелигентни машини, но в едно е единодушна: технологичният напредък несъмнено ще окаже влияние върху обществото, икономиката и човешките взаимоотношения в бъдеще. Вече се отправят призиви за разглеждане на етичните принципи на развитието на изкуствения интелект, като се гарантира, че той се развива в посока, безопасна за хората.
По време на дискусията ще бъдат разгледани следните въпроси:
• какво е изкуствен интелект;
• области на приложение на изкуствения интелект;
• предимства и недостатъци при използването на изкуствения интелект;
• потенциални заплахи от изкуствения интелект.
В "Кръглата маса“ могат да се включат хора от различни сфери и области, като вземат участие и изразят своето мнение в дискусията. Събитието е част от проекта "Градска библиотека "Паисий Хилендарски" - гр. Асеновград – пространство на технологии, четене, информация и общности в съвременния дигитален свят“, с договор №РД 11-06-822/19.12.24 г. по Програма "Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийната и информационна грамотност в обществените библиотеки“ - на Министерството на културата (МК).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
16:07 / 05.11.2025
Огромен проблем в Асеновград
11:59 / 05.11.2025
Спряха водата в целия Асеновград
15:00 / 04.11.2025
Двама са арестувани в Пловдивско
22:56 / 03.11.2025
Кола блъсна електрическа триколка в пловдивско село, има ранени
08:37 / 03.11.2025
"Ти какво искаш бе, няма да я преместя": Нагла шофьорка вбеси хор...
15:54 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS