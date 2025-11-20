ЗАРЕЖДАНЕ...
|Увеличава се дневното количество за безплатно депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци на депото в Асеновград
Безплатно до 250 кг на ден могат да предават единствено физически лица - само материали от строителството (oтпадъци от ремонтни дейности в домакинствата) и излезли от употреба мебели (матраци, маси, столове и други ненужни вещи).
Досега ограничението на дневното количество беше до 100 кг. Депото е разположено на изхода на Асеновград – в посока с. Боянци и е с работно време от понеделник до неделя, от 07:30 ч. до 16:00 ч. Целта на предприетата мярка по увеличаване допустимото количество за предаване, без таксуване, е да се ограничи възникването на нерегламентираните сметища и безконтролното оставяне до контейнерите на мебели и отпадъци от строителни дейности в домакинствата.
