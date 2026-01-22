Търсят кой потроши автобусната спирка в Скутаре

© Facebook Автобус е помлял автобусна спирка в пловдивското село Скутаре тази сутрин, споделят местни жители в социалните мрежи.



Инцидентът вероятно се е случил след 6:30 часа, защото гражданите са категорични, че преди това е била непокътната.



Няма официална информация как се е стигнало до инцидента. Полицията ще разследва кой е извършителят.



"Някой не е видял легналия полицай от снега и е направил неуспешен опит за летене. Дано пилотът и пасажерите да са добре", споделят граждани.



В следващите дни се очаква спирката да бъде възстановена.