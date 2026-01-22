ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търсят кой потроши автобусната спирка в Скутаре
Инцидентът вероятно се е случил след 6:30 часа, защото гражданите са категорични, че преди това е била непокътната.
Няма официална информация как се е стигнало до инцидента. Полицията ще разследва кой е извършителят.
"Някой не е видял легналия полицай от снега и е направил неуспешен опит за летене. Дано пилотът и пасажерите да са добре", споделят граждани.
В следващите дни се очаква спирката да бъде възстановена.
