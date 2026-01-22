ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автобус блъсна и изкърти спирка в Скутаре
От удара спирката е силно повредена и опасно наклонена. По информация към момента няма пострадали хора, както и нанесени щети по паркирани или преминаващи автомобили.
Според очевидци автобусът е спрял нормално на спирката, но при потеглянето си е ударил съоръжението и е напуснал мястото на произшествието.
Междувременно в социалните мрежи ситуацията предизвика множество коментари, включително и иронични. Някои потребители се шегуват, че "някой не е видял легналия полицай от сняг и е направил неуспешен опит за летене“.
Част от коментиращите обаче изразяват недоволство и недоумение как подобен инцидент е възможен при налична пътна сигнализация.
