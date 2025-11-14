ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Турнирът "Куизмания Мастърс" в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:17Коментари (0)150
©
Община Асеновград се включва в куиз турнира "Куизмания Мастърс“. Инициативата представлява игра на знания със спортен състезателен елемент, защото има точки и класиране. Основаната й цел обаче е образователна, тъй като играчите, чрез отборна битка, отговарят на въпроси, свързани с различни сфери от живота и науката. Куизът е културен феномен, в който чрез добра обща култура или ерудираност, състезателите общуват със свои съмишленици. Мисията на инициативата е чрез турнира да се събират два пъти годишно отбори от цяла България и в състезание да се определят най-добрите сред най-добрите.

Община Асеновград се включва за първи път. За целта се обявява старт за записване на желаещи отбори (съставени от по 8 души) да участват на ниво общински кръг. Турнирът в Асеновград ще бъде проведен в почивен ден, като мястото, датата и часът ще бъдат обявени допълнително. Записването стартира днес (14.11.25 г., петък) и крайният му срок е 24.11.25 г. (понеделник), включително, като желаещите трябва да се регистрират - ТУК: Oтборите, които искат да се включат в общинския кръг на "Куизмания“, трябва да се запишат с име. 

В самата надпревара по знания участниците ще отговарят на зададени въпроси - в рамките на 120 минути. Отбори ще могат да се сформират и на място. Оценяването и класирането ще се осъществява от компетентно жури, на база точкова система. 

Възрастовата граница за участниците е от 20 г. до 65 г., без никакви други ограничения. Отборът, събрал най-висок брой точки, ще получи възможността да представи Асеновград на национално ниво. Това състезание по знания е не само предизвикателство за всеки жител на общината, но и въпрос на чест - знаещите да прославят достойно града сред стотици други участници от България.

Тази година "Куизмания Мастърс“ ще се проведе в Сливен на 18.04.26 г. (събота). Турнирът там ще е с продължителност 4 часа – от 12:00 ч. до 16:00 ч. На националния кръг ще бъдат зададени 80 въпроса, разпределени в 8 категории: история, география, кино, сериали, спорт, науки, култура, литература, музика, лайфстайл (храни, напитки, бит, обичаи, търговски марки, мода, дрехи и др.).

 Община Асеновград поема разходите за такса участие във финалното ниво на турнира, както и пътните до Сливен и обратно на осемте състезатели.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Грозна кражба в едно от най-близките до Пловдив села
14:50 / 14.11.2025
19-годишна приключи курса в крайпътна канавка
12:08 / 14.11.2025
Шофьор, оцелял след срещата с джиповете на НСО: Замръзнах. Помисл...
13:56 / 12.11.2025
Окръжна прокуратура-Пловдив: Инвалид е жестоко убит
11:14 / 10.11.2025
Отварят пътя Михалково - Кричим
16:12 / 09.11.2025
Двойна радост в пловдивско село, присъства и майката на Христо Ст...
18:59 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Санкциите срещу Русия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: