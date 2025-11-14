Турнирът "Куизмания Мастърс" в Асеновград

© Община Асеновград се включва в куиз турнира "Куизмания Мастърс“. Инициативата представлява игра на знания със спортен състезателен елемент, защото има точки и класиране. Основаната й цел обаче е образователна, тъй като играчите, чрез отборна битка, отговарят на въпроси, свързани с различни сфери от живота и науката. Куизът е културен феномен, в който чрез добра обща култура или ерудираност, състезателите общуват със свои съмишленици. Мисията на инициативата е чрез турнира да се събират два пъти годишно отбори от цяла България и в състезание да се определят най-добрите сред най-добрите.



Община Асеновград се включва за първи път. За целта се обявява старт за записване на желаещи отбори (съставени от по 8 души) да участват на ниво общински кръг. Турнирът в Асеновград ще бъде проведен в почивен ден, като мястото, датата и часът ще бъдат обявени допълнително. Записването стартира днес (14.11.25 г., петък) и крайният му срок е 24.11.25 г. (понеделник), включително, като желаещите трябва да се регистрират - ТУК: Oтборите, които искат да се включат в общинския кръг на "Куизмания“, трябва да се запишат с име.



В самата надпревара по знания участниците ще отговарят на зададени въпроси - в рамките на 120 минути. Отбори ще могат да се сформират и на място. Оценяването и класирането ще се осъществява от компетентно жури, на база точкова система.



Възрастовата граница за участниците е от 20 г. до 65 г., без никакви други ограничения. Отборът, събрал най-висок брой точки, ще получи възможността да представи Асеновград на национално ниво. Това състезание по знания е не само предизвикателство за всеки жител на общината, но и въпрос на чест - знаещите да прославят достойно града сред стотици други участници от България.



Тази година "Куизмания Мастърс“ ще се проведе в Сливен на 18.04.26 г. (събота). Турнирът там ще е с продължителност 4 часа – от 12:00 ч. до 16:00 ч. На националния кръг ще бъдат зададени 80 въпроса, разпределени в 8 категории: история, география, кино, сериали, спорт, науки, култура, литература, музика, лайфстайл (храни, напитки, бит, обичаи, търговски марки, мода, дрехи и др.).



Община Асеновград поема разходите за такса участие във финалното ниво на турнира, както и пътните до Сливен и обратно на осемте състезатели.