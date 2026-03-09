Труп на човек е изплувал от река Чая край Асеновград, научи. Сигналът на телефон 112 е бил подаден вчера от минувачи, които са станали неволни свидетели на гледката.На място са били изпратени униформени, линейка, както и бус на "Криминалистична лаборатория".Тялото е откарано в "Съдебна медицина" за аутопсия, за да се изяснят причините за смъртта. Все още не е установена самоличността на починалия човек, не е ясно и дали става въпрос за мъж, или жена. Води се разследване.