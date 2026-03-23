Автор: Ивет Калчишкова 11:51

Трима души са ранени при пътни инциденти в област Пловдив в рамките на 10 минути през вчерашния ден, информира Plovdiv24.bg. Те са отразени в интерактивната карта на МВР за ПТП у нас.



Първият инцидент е от 22.03.2026 и се е случил в 16:40. Лек автомобил се е преобърнал и е излязъл извън пътното платно. Това се е случило на пътя между селата Чевнегирово и Поповица. За щастие няма загинали, а само двама ранени.



Само 10 минути по-късно на картата е отразен друг инцидент в непосредствена близост до село Дълго поле.



Автомобил се е ударил в задната част на друга лека кола. Отново няма загинали, а само един ранен.



Няма официална информация какво е състоянието на ранените лица.