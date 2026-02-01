© виж галерията Жители и гости на карловското село Дъбене отбелязаха Деня на лозаря и винаря – "Трифон Зарезан“. Събитието, организирано от Община Карлово и Кметство с. Дъбене, превърна неделния ден в празник на хубавото вино и веселието. Той започна сред лозовите масиви край селото, където кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов и кметът на Дъбене Николай Ковачев направиха ритуалното "зарязване“, а стопаните поляха лозите с вино за плодородие и берекет. В традицията се включиха и председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров, заместник-кметовете Данка Зидарова-Люртова и Николай Цветков, началникът на в.ф. 22680 подп. Димитър Мерудийски, общински съветници и самодейни състави.



На центъра в Дъбене бяха обявени и наградени победителите в конкурса за най-добро домашно вино. В категория "Бяло вино“ класацията е: 1-во място Крум Радев от гр. Сопот, той получи акумулаторна лозарска ножица; 2-ро място Генко Славчев от гр. Калофер и 3-то място Вълко Палев от с. Дъбене. В категория "Червено вино“: 1-во място Любомир Лилов от гр. Карлово, той получи 90-литров съд за съхранение на вино от ТМ INOX; 2-ро място Боян Тодоров от кв. Сушица и 3-то място Станислав Николов от с. Дъбене.



За поредна година местните майстори-винари показаха висока класа на произведеното от тях домашно вино. Най-добрите бяха наградени с лозарски принадлежности, осигурени от организаторите.



Празникът продължи с богата фолклорна програма, с участието на самодейни състави от: НЧ "Христо Ботев – 1898 г.“, с. Дъбене; НЧ "Васил Левски – 1900 г.“, с. Войнягово; НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1914 г.“, гр. Баня и изпълнения на оркестър "Славяни“.