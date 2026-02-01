ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трифон Зарезан бе отбелязан в Дъбене с музика и хубаво вино
На центъра в Дъбене бяха обявени и наградени победителите в конкурса за най-добро домашно вино. В категория "Бяло вино“ класацията е: 1-во място Крум Радев от гр. Сопот, той получи акумулаторна лозарска ножица; 2-ро място Генко Славчев от гр. Калофер и 3-то място Вълко Палев от с. Дъбене. В категория "Червено вино“: 1-во място Любомир Лилов от гр. Карлово, той получи 90-литров съд за съхранение на вино от ТМ INOX; 2-ро място Боян Тодоров от кв. Сушица и 3-то място Станислав Николов от с. Дъбене.
За поредна година местните майстори-винари показаха висока класа на произведеното от тях домашно вино. Най-добрите бяха наградени с лозарски принадлежности, осигурени от организаторите.
Празникът продължи с богата фолклорна програма, с участието на самодейни състави от: НЧ "Христо Ботев – 1898 г.“, с. Дъбене; НЧ "Васил Левски – 1900 г.“, с. Войнягово; НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1914 г.“, гр. Баня и изпълнения на оркестър "Славяни“.
