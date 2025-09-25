ЗАРЕЖДАНЕ...
|Три пожара край Пловдив
Сухи треви и отпадъци горяха в Куртово конаре и Ново село. Получен бе и сигнал за кв. "Полатово".
Екип на ДФ НОРБ веднага се насочи към квартала на Стамболийски и по този начин с навремената си намеса доброволците ограничиха разпространението на пожара на по-голям фронт.
Все още работа на терен в Куртово Конаре продължават професионалните екипи на пожарната.
