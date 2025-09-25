Три пожара край Пловдив

© Три сигнала в изключително близък времеви диапазон - около 11.30 часа активизираха всички налични екипи на пожарната служба в Стамболийски.



Сухи треви и отпадъци горяха в Куртово конаре и Ново село. Получен бе и сигнал за кв. "Полатово".



Екип на ДФ НОРБ веднага се насочи към квартала на Стамболийски и по този начин с навремената си намеса доброволците ограничиха разпространението на пожара на по-голям фронт.



Все още работа на терен в Куртово Конаре продължават професионалните екипи на пожарната.