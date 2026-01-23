ЗАРЕЖДАНЕ...
|Този път до Пловдив няма да бъде затварян
С цел внасяне на яснота и избягване на подвеждаща информация, информираме жителите на общината:
В понеделник пътната отсечка между село Брестник и град Куклен няма да бъде затваряна.
Към момента движението ще се извършва без ограничения. Фирмата изпълнител и Областно пътно управление – Пловдив работят по финализиране на плановете за временна организация.
Община Куклен ще уведоми своевременно гражданите веднага щом има официално потвърдена дата за начало на ремонтните дейности и график за промени в трафика.
Призоваваме Ви да се доверявате само на информация, публикувана на официалната страница на Общината, за да избегнете спекулации.
