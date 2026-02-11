© Тийнейджър е без сериозни наранявания след пътно произшествие вчера в Асеновград. Сигналът е получен в районното управление след 13.30 ч. – при пресичане на пътното платно на ул. "Княз Борис I“, непълнолетно момче било ударено от товарен автомобил.



След оказана медицинска помощ пешеходецът е освободен за домашно лечение. Алкохолната проба на 37-годишния шофьор е отрицателна. По случая е взето административно отношение.