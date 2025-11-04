Спряха водата в целия Асеновград

© Авария преустанови водоподаването в Асеновград днес. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково".



По информация на ВиК - Асеновград, екипи вече работят на място по отстраняване на проблема. Очаква се водата да бъде пусната към 18:00 ч. днес (04.11.25 г.).