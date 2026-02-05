ЗАРЕЖДАНЕ...
|След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори
Във връзка с възникнала в неделя аварийна ситуация в минерална баня "Момина баня“ бе извършен подробен оглед от фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности на обекта и представители на общинска администрация Хисаря.
Проверени са състоянието на електрическите системи, помпеното оборудване и системите за вентилация. В резултат на извършената проверка са установени проектантски грешки и несъответствия, изискващи допълнителни технически корекции.
Ситуацията е неприятна както за посетителите, така и за Общината, но предприетите действия са насочени към пълното и трайно отстраняване на проблемите.
В интерес на Община Хисаря е минералната баня да заработи възможно най-скоро, при гарантирана безопасност и нормална експлоатация.
Фирмата изпълнител и ръководството на общината са предприели действия за намиране на трайно и безопасно решение, като се работи по отстраняване на констатираните проблеми.
Минерална баня "Момина баня“ няма да работи с посетители до пълното им отстраняване. Информация за подновяване на дейността ще бъде публикувана своевременно. Благодарим за проявеното търпение и разбиране!
