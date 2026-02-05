ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:37Коментари (0)2524
©
В средата на миналия месец след основен ремонт отново заработи известната "Момина баня“ в Хисаря. Около две седмици по-късно банята бе затворена от общинските власти заради авария. Проблемът обаче се оказа доста по-сериозен. Ремонтът е на стойност около 3.8 млн. лв. и започна в края на 2022 година. Ето какво съобщиха от Общината в курортното градче:

Във връзка с възникнала в неделя аварийна ситуация в минерална баня "Момина баня“ бе извършен подробен оглед от фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности на обекта и представители на общинска администрация Хисаря.

Проверени са състоянието на електрическите системи, помпеното оборудване и системите за вентилация. В резултат на извършената проверка са установени проектантски грешки и несъответствия, изискващи допълнителни технически корекции.

Ситуацията е неприятна както за посетителите, така и за Общината, но предприетите действия са насочени към пълното и трайно отстраняване на проблемите.

В интерес на Община Хисаря е минералната баня да заработи възможно най-скоро, при гарантирана безопасност и нормална експлоатация.

Фирмата изпълнител и ръководството на общината са предприели действия за намиране на трайно и безопасно решение, като се работи по отстраняване на констатираните проблеми.

Минерална баня "Момина баня“ няма да работи с посетители до пълното им отстраняване. Информация за подновяване на дейността ще бъде публикувана своевременно. Благодарим за проявеното търпение и разбиране!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Баба Кева от Зелениково стана на 100 години
22:30 / 02.02.2026
Показаха най-вкусните станимашки сармички
15:46 / 02.02.2026
100-килограмов овен за победителя в пехливански борби
13:01 / 02.02.2026
Трифон Зарезан бе отбелязан в Дъбене с музика и хубаво вино
17:36 / 01.02.2026
За още по-ниска цена продават фабрика в пловдивско село
08:39 / 31.01.2026
Започват да правят новия водопровод в Асеновград
11:33 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10:06 / 03.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: