След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори

© В средата на миналия месец след основен ремонт отново заработи известната "Момина баня“ в Хисаря. Около две седмици по-късно банята бе затворена от общинските власти заради авария. Проблемът обаче се оказа доста по-сериозен. Ремонтът е на стойност около 3.8 млн. лв. и започна в края на 2022 година. Ето какво съобщиха от Общината в курортното градче:



Във връзка с възникнала в неделя аварийна ситуация в минерална баня "Момина баня“ бе извършен подробен оглед от фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности на обекта и представители на общинска администрация Хисаря.



Проверени са състоянието на електрическите системи, помпеното оборудване и системите за вентилация. В резултат на извършената проверка са установени проектантски грешки и несъответствия, изискващи допълнителни технически корекции.



Ситуацията е неприятна както за посетителите, така и за Общината, но предприетите действия са насочени към пълното и трайно отстраняване на проблемите.



В интерес на Община Хисаря е минералната баня да заработи възможно най-скоро, при гарантирана безопасност и нормална експлоатация.



Фирмата изпълнител и ръководството на общината са предприели действия за намиране на трайно и безопасно решение, като се работи по отстраняване на констатираните проблеми.



Минерална баня "Момина баня“ няма да работи с посетители до пълното им отстраняване. Информация за подновяване на дейността ще бъде публикувана своевременно. Благодарим за проявеното търпение и разбиране!