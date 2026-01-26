ИЗПРАТИ НОВИНА
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12
След основен ремонт "Момина баня“ в Хисаря отново посреща търсещите лечението и топлината на лековитата минерална вода, съобщи кметът на града Ива Вълчева.

На извор "Момина баня“ през 1882 година е направен първият химичен анализ на минерална вода в България, като с това се поставя началото на организираното балнеолечение у нас. Тогава правителството на Източна Румелия издава първия "Правилник за експлоатация на хисарските бани“.

Минералната вода от извор "Момина баня“ е с високо съдържание на радон, което я прави най-показателна за лечението на урологични заболявания (на първо място бъбречнокаменна болест), стомашно – чревни заболявания, чернодробни и ендокринно – обменни заболявания (диабет, подгра и др.), както и заболявания на опорно-двигателния апарат. Водата е алкална, хидро-карбонатно-натриева и флуорна, без цвят и мирис и с приятен вкус.

Ремонтът на общинската "Момина баня“ е на стойност около 3.8 млн. лв. и започна в края на 2022 година. Царската баня, която е част от "Момина баня“, също е обновена. Пред входа на банята, на по-ниска площадка, се намира павилионът за водоналиване "Момина баня“. Цената за използване на минералната баня за 90 минути е 5.00 евро.

Двадесет и два минерални извора, природен дар, превърнал Хисаря в един от най-значимите балнеоложки центрове в България и Европа. В Хисаря водата не е просто ресурс, тя е наследство. Лечебен и възстановителен отдих, уелнес и здравословни преживявания, които съчетават хилядолетната сила на водата с модерна грижа и комфорт.







