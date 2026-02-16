ЗАРЕЖДАНЕ...
|След 3 взривени газови бутилки: Пловдивски пожарникари се натъкнаха на ужасяваща гледка
За мястото на пожара са изпратени 3 пожарни автомобила на РДПБЗН-Пловдив.
При пожара е загинала жена на 85 години. Тя е загинала преди пристигането на екипите.
В къщата е имало 5 газови бутилки, от които 3 са били монтирани на печки за отопление. Установено е, че 3 от бутилките са се взривили.
