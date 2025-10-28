ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника
По думите на очевидци, звукът е бил кратък, но мощен, като е предизвикал леко разклащане на прозорците и земята.
"Беше силно, като експлозия – прозорците подскочиха, но не видяхме дим или пожар. Не приличаше на нещо обичайно“, разказват жители в сигнала си до местен Plovdiv24.bg.
Към момента няма официално потвърждение от институциите относно произхода на звука.
Сред възможните обяснения се посочват дейности в близки кариери, строителни работи или промишлени обекти в района на Асеновград.
