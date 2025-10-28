Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника

© Жители на село Долнослав и околните населени места съобщиха за силен и отчетлив взрив, който е бил чут в целия район днес около 15:00 часа



По думите на очевидци, звукът е бил кратък, но мощен, като е предизвикал леко разклащане на прозорците и земята.



"Беше силно, като експлозия – прозорците подскочиха, но не видяхме дим или пожар. Не приличаше на нещо обичайно“, разказват жители в сигнала си до местен Plovdiv24.bg.



Към момента няма официално потвърждение от институциите относно произхода на звука.



Сред възможните обяснения се посочват дейности в близки кариери, строителни работи или промишлени обекти в района на Асеновград.