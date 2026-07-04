Малко щъркелче, паднало от гнездото си край пътя между Пловдив и Садово, бе спасено благодарение на бързата реакция на буден гражданин, доброволци и служители на община "Родопи“. След успешната акция птицата е върната невредима при своите "братчета“.

Малкото е забелязано от Тошко Делев от Садово по време на пътуването му към Пловдив. Мъжът по навик погледнал към щъркеловото гнездо, което познава още от детството си и определя като местна емблема.

"Видях щъркелчето в основата на паметника, в сянката му. Веднага ми направи впечатление, че е малко, защото клюнът му е черен“, споделя Делев.

Мъжът веднага спрял автомобила си, прибрал безпомощната птица, осигурил ѝ вода и храна и започнал да търси начин да я върне на безопасно място.

Намерението за бързо спасяване първоначално срещнало трудности. Делев подал сигнал на спешния телефон 112, но се оказало, че пожарната служба в Садово не разполага с необходимата височинна техника за подобно разстояние, а от Пловдив също нямало възможност да бъде изпратена подходяща стълба.

В този момент на помощ се отзовава община "Родопи“. Към мястото незабавно е пренасочена общинската вишка, която обикновено се използва за поддръжка на уличното осветление.

Служител на общината се изкачил с платформата до високото гнездо и внимателно оставил малкото вътре.

Разпери крилцата, както е нормално, а неговите братчета го посрещнаха дружелюбно разказа общинският служител пред bTV

При приближаването на машината възрастният щъркел е излетял на безопасно разстояние наблизо, но малките са останали в гнездото.

За да бъде сигурен, че операцията е напълно успешна, спасителят останал в района още близо час. Той изчакал на място, докато се увери, че родителят се е завърнал и е приел обратно падналото малко. Към днешна дата и четирите малки щъркелчета са заедно, в добро здраве и в безопасност в гнездото си.