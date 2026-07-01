Жителите на село Войводиново ще трябва да търсят алтернативни начини за придвижване до Пловдив. От кметството на населеното място излязоха с официално съобщение, че директната автобусна линия временно преустановява обслужването на пътници.

Според официалната информация от местната администрация, спирането на линията се налага поради технически причини.

Пътуващите по маршрута Пловдив - Войводиново ще трябва да се въоръжат с търпение. Очаква се принудителната пауза в графика на градския транспорт да продължи през юли и август - до 1 септември 2026 г.

Селото ще продължи да бъде междинна спирка на останалите междуселищни автобусни направления.

Към момента от Кметството на с. Войводиново не уточняват какви точно са техническите причини, довели до временното спиране, но най-вероятно главният повод е слабият пътникопоток заради лятната ваканция на учениците и отпускарския сезон.