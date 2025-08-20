ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор от Съединение си помисли, че тези номера минават по морето
Автор: Иван Сотиров 10:01Коментари (0)769
© Plovdiv24.bg
Вчера около 12:00 ч. в Царево служители от Районно управление – Царево спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, с пловдивска регистрация, управляван от 32-годишен мъж от Съединение. Униформените установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 2,28 промила.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.







