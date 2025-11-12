© Петър Иванов е минавал по пътя Пловдив-Карлово и става пряк свидетел на случилото се вчера с колите на НСО:



"Те не намалиха. Просто летяха право срещу мен в моята лента. Черни, заплашителни джипове, предвождани от полицейска кола със светлини. За миг замръзнах. Помислих си, че това е краят".



Това разказва Петър Иванов, един от десетките шофьори, станали неволни участници в поредната демонстрация на сила от страна на Националната служба за охрана (НСО). Случаят, заснет на видео по пътя Пловдив-Карлово, отново разпали обществения гняв и повдигна болезнени въпроси за поведението на хората, които би трябвало да ни пазят, а вместо това се превръщат в заплаха на пътя.



"Присветнаха ми, сякаш аз съм престъпникът"



Петър пътува към дома си, когато вижда задаващия се кортеж. "Всичко стана за не повече от 10-15 секунди, но се усеща като цяла вечност, когато виждаш как няколко тона ламарина летят срещу теб", споделя той пред taralej.bg с все още треперещ глас.



"Първо видях полицейската кола. Реших, че има инцидент напред и инстинктивно намалих скоростта. Но веднага след нея се появиха те. Движеха се изцяло в насрещното, моето платно. Дори не правеха опит да се приберат. Тогава един от джиповете ми присветна с дълги светлини. Представете си – те са в нарушение, а ми светят, за да се махна от пътя им. На практика ми казваха: "Махни се или ще те убием". Сякаш аз съм престъпникът, който им пречи", разказва Петър.



В паниката си той успява да свие рязко вдясно, качвайки две от гумите си на банкета.



"Разминахме се на сантиметри. Усетих въздушната струя от тях. Сърцето ми щеше да изскочи. Зад мен други коли също отбиваха панически. Беше абсолютен хаос, провокиран от тяхната арогантност. Не ги интересуваше, че може да причинят верижна катастрофа. Важното беше те да минат".



Власт със специален режим... на безнаказаност?



Във въпросния кортеж се е возил чуждестранен държавен глава. От НСО се позоваха на Закона за движение по пътищата, който им дава право на специален режим на движение. Но експерти са категорични, че този режим не им дава право да създават пряка опасност за живота на другите.



Бившият директор на НСО Румен Миланов коментира, че макар колите на службата да могат да нарушават правилата, това е позволено само ако не застрашават безопасността на останалите. Адвокат Силвия Петкова отива още по-далеч, като определя случилото се като "класическо закононарушение", тъй като абсолютната забрана да се създава опасност за движението е нарушена.



"Безсилие и страх": Усещането, което остава



Инцидентът с кортежа не е изолиран случай. Той е просто поредната брънка в дълга верига от събития, които подхранват усещането у гражданите за разделение на пътя – на "обикновени" хора и на такива с привилегии, за които правилата не важат.



"Най-страшното е чувството за безсилие", завършва разказа си Петър. "Гледаш ги как отминават и знаеш, че нищо не можеш да направиш. Няма на кого да се оплачеш, защото те самите са законът. Днес бях аз, утре може да е някой друг, който няма да има моя късмет да реагира. Питаш се – чий живот пазят, като са готови да отнемат твоя? И отговорът, който ти идва, е много плашещ".



Докато НСО обявява поредната вътрешна проверка, за хиляди българи остава горчивият вкус от срещата с властта по пътищата – власт, която не пази, а застрашава. А за Петър Иванов остава споменът за черните джипове, които са били "готови да го убият", само за да стигнат няколко минути по-бързо.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.