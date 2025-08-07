ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериозен и дългогодишен проблем в Асеновград
Въпреки че по темата многократно е писано в медиите и са подавани редица сигнали до местните власти, реални действия за справяне със ситуацията засега липсват. Според гражданите, проблемът не просто не се решава, а се задълбочава с всяка изминала година.
"Кучетата се движат на групи, основно рано сутрин и късно вечер, когато хората отиват или се връщат от работа. Те не са маркирани и често проявяват агресия. Има вече и случаи на нападения над минувачи и дори към деца“, споделя местен жител.
Освен заплаха за физическата безопасност, глутниците допринасят и за влошаването на хигиенната обстановка в района – ровят из контейнерите за смет, разпиляват боклуци, замърсяват тротоарите с фекалии, което създава предпоставки за разпространение на болести. Нощем пък непрекъснатото им лаене и виене нарушава спокойствието и съня на живеещите в района.
Жителите настояват институциите, отговорни за контрола на популацията на бездомни животни, да предприемат незабавни и устойчиви мерки. Според тях проблемът е не просто въпрос на обществен ред, а на елементарна човешка загриженост – както към хората, така и към самите животни, които живеят в условия на глад, страх и агресия.
"Не искаме повече обещания. Очакваме реални действия“, заявяват гражданите с надеждата, че чрез техния сигнал до Plovdiv24.bg проблемът ще получи по-широка обществена и институционална отговорност.
