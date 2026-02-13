ИЗПРАТИ НОВИНА
Семейство от Асеновград отпразнува 50 години брак
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30
©
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев посрещна семейство, което на 1-ви февруари отпразнува своята "Златна сватба“. 50 години брак. 50 години заедно – в радости и болки, в щастие и беди, в емоции и несгоди. 50 години любов, сплотеност и топлина.

Кметът д-р Грудев поздрави Марийка и Костадин Каварджикови и им поднесе подаръци в знак на уважение и благодарност, че са семейство за пример, с думите:

"Преди 50 години сте си казали "да“ – с вяра, надежда и любов. Днес, половин век по-късно, това "да“ продължава да звучи със същата сила. Вашата история ни напомня, че любовта не е просто обещание, а ежедневен избор – да бъдеш до другия, да подкрепяш и да прощаваш. Честита "Златна сватба“!“. Гражданският си брак Марийка и Костадин са сключили на 01.02.1976 г. Казват, че вярват в младите и наблюдават тенденция към възраждане на сключването на граждански брак.

Сем. Каварджикови имат син и дъщеря, три внучки и двама малки правнуци – момче почти на 1 г. и момиче на 1 месец. Шеговито, Марийка сподели, че тя е "главата“ на семейството, а съпругът й Костадин – "вратът“, който я насочва. Двамата са категорични, че семейните ценности и морал са най-святото нещо на света. Разказват, че през тези 50 години брак са преминали и през бури, и през щастливи мигове.

Правили са немалко компромиси. Но никога не са забравили, че са семейство и тази своя мъдрост я предават на поколенията след тях. Събират заедно децата и внуците си винаги, когато им се отдаде възможност, защото споделените мигове с близките хора никога не ще се върнат.







