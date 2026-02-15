© виж галерията С множество конкурси за най-добър майстор на вино, ракия, мезета и туршии бе отбелязан Трифон Зарезан в Община Марица. Празникът на лозарите и винарите започна в Калековец с литургия в храм "Св. Св. Кирил и Методий“.



"Ще започна първо с лозарите, защото без лозари няма да има и вино. Има една притча, според която "Ахмак лозе копа, винар вино пие“, ама не е точно така. Защото ние си го произвеждаме и си го пием. Пожелавам тази година на всички, които имат лозя, те да са отрупани с много плод! Бъдете живи и здрави, а пръчките да са пълни с лозово вино! Честит празник и благословен ден!“, заяви отец Красимир.



След това в двора на църквата кметът Георги Вълков заряза попските лози, а за помощник взе шестгодишния Георги. "Нека да учим децата да спазват традициите! Нека вървят и да се учат с нас! Бъдете здрави! Нека годината бъде плодородна и благословена“, поздрави той жителите на Калековец, дошли да почетат празника.



След това по стара традиция той поведе хорото към центъра на селото, където се проведе конкурс за най-добро вино. В него участие взеха осем производители на червени и бели вина. След дегустация дамското жури – Мариета Петкова и Пламена Яланджийска, определи първото място за червено вино на Стойно Кирковски, който получи електрическа пръскачка. В категорията за бяло и розе наградата получи Радослав Илиев, който бе отличен с лозарска ножица. Веселието продължи с песни, танци и богата почерпка.



В Рогош ритуалът започна с водосвет край специално засадените преди години лози в градинката до читалище "Изгрев“. Кметът Алекси Георгиев заедно с шестгодишния Миро Величков зарязаха лозовите клонки, след което поляха асмите с вино и пожелаха на всички лозари добра година и богата реколта. Кулминация на празника бяха конкурсите "Цар на виното“ и "Майстор на мезето“. Тази година 10 местни производители представиха своите червени и бели еликсири. Журито в състав Ангел Манов, Божидар Чолаков, Мария Тошева и Мария Йосифова определи за "Цар на виното 2026“ Атанас Манов, а за "Майстор на мезето“ – Костадин Карачанов. Мария Тошева връчи грамоти на призьорите



По стара българска традиция в Костиево тържествено бе отбелязан празникът Трифон Зарезан. Ритуалното зарязване на лозата извърши кметът Георги Калоферов с пожелание за здраве, плодородие и богата реколта през годината. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, празникът събра жители и гости в двора на храм "Света Троица“, където с благословия за берекет се включи и отец Георги.



В програмата взеха участие и децата от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, които с вълнение и усмивки представиха стихчета, посветени на празника, и допринесоха за доброто настроение на присъстващите. По време на тържеството се проведе и конкурс за най-добро домашно вино, в който първо място спечели Георги Попов, а наградата за най-добра домашна пита заслужено отиде при Ваня Савчева.



В късния следобед празникът в НЧ "Просвета“ в Маноле премина с много веселие и танци. Жителите се насладиха на конкурси за вино, ракия, мезета и туршии. За най-добро червено вино бе отличен еликсирът на Цветелина Бърдарска. При белите вина първото място спечели Петър Попов, а Кирил Кирев грабна наградата за най-добро розе. За най-добра бе определена ракията на Петьо Палийски. В категорията мезета журито даде своя вот за филе "Елена“ на Христо Желязков, а прясната туршия на Мария Палийска събра най-много одобрение. Всички победители получиха дипломи и купи, връчени от кмета Стоил Дишев.