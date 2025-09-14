ИЗПРАТИ НОВИНА
Римските терми в Хисаря са сред трите най-големи и отлично запазени антични спа комплекса в света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)389
©
Хисаря стана първият български спа курорт, който получи европейско признание за исторически термален град. Курортът засега е единствената дестинация в България, приета в Европейската организация на историческите балнеолечебни градове. За да затвърди имиджа си, скоро в града ще заработи баня за бъбречно лечение. С това признание Хисаря се нарежда до европейски курорти от ранга на Карлови вари, Чехия, Баден, Германия, Виши, Франция. Така на практика България стана 19-ата членка на Европейската асоциация на историческите термални градове.

Още от римско време Хисаря е бил туристически град с най-добре запазена крепост. А от 1882 година с решение на правителството на Източна Румелия е обявен за първия балнеокурорт на България. А в днешно време от началото на годината Хисаря отчита ръст на туристите с 39 процента. 

Семейство Гиневи, което живее в Германия за 10-а година избира да прекара лятната си почивка в Хисаря.

"На първо място - заради минералната вода и природата", споделя Антоанета Гинева. 

"Лечебните свойства на водата и също многото липи и въздухът" - изтъква като причина за идването им в града съпругът ѝ Иван. И допълва:

"Но не трябва се забравя и историята. Посетили сме музея и римските терми. И си пълним всеки ден вода от централния извор, която е много  добра". 

Римските терми в Хисаря са сред трите най-големи и отлично запазени антични спа комплекса в света. Подобни има в Англия и Алжир. Археолозите в Хисаря продължават да разкриват тайните им. Неотдавна в града откриха светилище на трите нимфи, особено почитани от древните траки, а после и от римляните. Термите в Хисаря са били център за балнеолечение в Римската империя.

"Още император Диоклециан открива това прекрасно малко местенце и започва да идва да се лекува с лечебната вода. Има исторически данни, че той може би е бил болен от подагра и по този начин се чувствал добре от лековитата вода на града. И оттогава Хисаря започва  да се развива ато такъв център за лечение", разкваза Ива Вълчева, кмет на Хисаря.

Освен запазената историческа термална зона и крепостната стена - другите критерии, които Хисаря е покрил, за да стане част от Европейската асоциация са културните прояви като джаз фестивала и музикалните вечери, както и здравният туризъм, който развива.

Наскоро в града врати ще отвори напълно реставрираната "Момина баня“. След тригодишен ремонт, общинската къпалня отвън изглежда като резиденция. Близо 4 милиона лева струва нейното реновиране. Идеята на местната власт е да превърне мястото в модерен рехабилитационен център. В комплекса са включени старата баня и главният каптаж на минералния извор. В сградата е запазен римски зид и много известен античен тухлен надпис.







