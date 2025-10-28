ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава опасност за шофьорите край Белозем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:05Коментари (0)835
©
Общинският съветник oт община Раковски Андрей Кръстев подаде официален сигнал до Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) заради липсата на хоризонтална маркировка по участък от път III-565, свързващ разклона на автомагистрала "Тракия“ с входа на село Белозем.

В публикация в социалните мрежи Кръстев посочва, че въпреки ремонтните дейности през лятото, линиите по пътя все още не са нанесени.

"В тези есенни дни, при зачестили мъгли и намалена видимост, липсата на линии върху пътя създава пряка опасност от тежки произшествия за всички, които пътуват към и от Белозем и Чалъкови“, пише той.

Кръстев подчертава, че тъй като пътят е републикански, АПИ носи пряка отговорност за безопасността на шофьорите. Той призовава институцията да реагира незабавно и да предприеме необходимите действия за възстановяване на маркировката.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника...
19:01 / 28.10.2025
Полицията в Стамболийски с нов началник
14:19 / 28.10.2025
Тежко ПТП с шофьорка на 5 километра от Пловдив
13:29 / 28.10.2025
Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян
15:07 / 27.10.2025
Директорът на летище "Пловдив": След 4 години ще запълним капацит...
15:54 / 26.10.2025
Спецакция край Пловдив
18:05 / 25.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Любо Киров
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
07:40 / 26.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Разпадането на правителството “Желязков”
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: