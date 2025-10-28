Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава опасност за шофьорите край Белозем

© Общинският съветник oт община Раковски Андрей Кръстев подаде официален сигнал до Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) заради липсата на хоризонтална маркировка по участък от път III-565, свързващ разклона на автомагистрала "Тракия“ с входа на село Белозем.



В публикация в социалните мрежи Кръстев посочва, че въпреки ремонтните дейности през лятото, линиите по пътя все още не са нанесени.



"В тези есенни дни, при зачестили мъгли и намалена видимост, липсата на линии върху пътя създава пряка опасност от тежки произшествия за всички, които пътуват към и от Белозем и Чалъкови“, пише той.



Кръстев подчертава, че тъй като пътят е републикански, АПИ носи пряка отговорност за безопасността на шофьорите. Той призовава институцията да реагира незабавно и да предприеме необходимите действия за възстановяване на маркировката.