ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава опасност за шофьорите край Белозем
В публикация в социалните мрежи Кръстев посочва, че въпреки ремонтните дейности през лятото, линиите по пътя все още не са нанесени.
"В тези есенни дни, при зачестили мъгли и намалена видимост, липсата на линии върху пътя създава пряка опасност от тежки произшествия за всички, които пътуват към и от Белозем и Чалъкови“, пише той.
Кръстев подчертава, че тъй като пътят е републикански, АПИ носи пряка отговорност за безопасността на шофьорите. Той призовава институцията да реагира незабавно и да предприеме необходимите действия за възстановяване на маркировката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника...
19:01 / 28.10.2025
Полицията в Стамболийски с нов началник
14:19 / 28.10.2025
Тежко ПТП с шофьорка на 5 километра от Пловдив
13:29 / 28.10.2025
Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян
15:07 / 27.10.2025
Директорът на летище "Пловдив": След 4 години ще запълним капацит...
15:54 / 26.10.2025
Спецакция край Пловдив
18:05 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS