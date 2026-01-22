ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рекорден брой участници и проби в конкурса на община Асеновград за най-добро домашно вино
Сред участниците има винари не само от Асеновград, но и от Мадан, Крумово, Богданица, Куклен, с. Червен, Пловдив, Казанлък, Бистрица, Марково, Брестник, Козаново, Първенец, Айтос, Бургас, Плевен, с. Отец Кирилово, Брезово, Хисаря, с. Тополово, Ямбол, Сливен, Първомай, Перущица, Съединение, с. Тъжа, с. Научене, Белозем, с. Паталеница.
Официалната програма на Винария 2026 г. в Асеновград ще продължи на 1-ви февруари (неделя) от 10:00 ч. Началото на празника на виното ще бъде поставено, по традиция, пред паметника на Аристи Чорбаджака. От 10:30 ч. ще се проведат и народните борби и веселие в местността "Св. Трифон". Там силни и смели мъже и жени ще се борят за голямата награда – 100-килограмов овен.
