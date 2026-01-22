Рекорден брой участници и проби в конкурса на община Асеновград за най-добро домашно вино

© Рекорден брой участници и проби се включват тази година в конкурса на община Асеновград за "Най-добро домашно вино“. Победителите ще бъдат обявени на 31-ви януари. Високият интерес към конкурса доказва доверието и безпристрастността на оценяването и класирането. Общо 110 са участниците, впуснали се в надпреварата за първенството, а пробите са точно 199 на брой. 151 от тях са на червени вина (от които 28 - мавруд), 41 бр. са белите вина, 5 бр. са плодовите вина и 2 бр. са от пелини.



Сред участниците има винари не само от Асеновград, но и от Мадан, Крумово, Богданица, Куклен, с. Червен, Пловдив, Казанлък, Бистрица, Марково, Брестник, Козаново, Първенец, Айтос, Бургас, Плевен, с. Отец Кирилово, Брезово, Хисаря, с. Тополово, Ямбол, Сливен, Първомай, Перущица, Съединение, с. Тъжа, с. Научене, Белозем, с. Паталеница.



Официалната програма на Винария 2026 г. в Асеновград ще продължи на 1-ви февруари (неделя) от 10:00 ч. Началото на празника на виното ще бъде поставено, по традиция, пред паметника на Аристи Чорбаджака. От 10:30 ч. ще се проведат и народните борби и веселие в местността "Св. Трифон". Там силни и смели мъже и жени ще се борят за голямата награда – 100-килограмов овен.